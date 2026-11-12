Кучеров оформил восьмой хет-трик в карьере

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромили в гостях «Баффало Сейбрз» — 8:3. В составе «Молний» очередной яркий матч провел российский нападающий Никита Кучеров, признанный первой звездой матча.

Лидер «Тампы» оформил восьмой хет-трик в своей карьере, к которому добавил результативную передачу. Всего у Кучерова 26 (8+18) очков в сезоне.

Второй звездой матча был назван защитник Джон Карлссон, который впервые в карьере набрал пять очков (1+4). 36-летний новичок «Тампы» добрался до красивой отметки в 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он занимает пятое место среди действующих игроков обороны.

«Тампа» с 26 очками после 18 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции НХЛ.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал семиматчевую серию без набранных очков.