Кучеров оформил восьмой хет-трик в карьере

Хет-трик Кучерова позволил «Тампе» разгромить «Баффало»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромили в гостях «Баффало Сейбрз» — 8:3. В составе «Молний» очередной яркий матч провел российский нападающий Никита Кучеров, признанный первой звездой матча.

Лидер «Тампы» оформил восьмой хет-трик в своей карьере, к которому добавил результативную передачу. Всего у Кучерова 26 (8+18) очков в сезоне.

Второй звездой матча был назван защитник Джон Карлссон, который впервые в карьере набрал пять очков (1+4). 36-летний новичок «Тампы» добрался до красивой отметки в 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он занимает пятое место среди действующих игроков обороны.

«Тампа» с 26 очками после 18 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции НХЛ.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал семиматчевую серию без набранных очков.

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