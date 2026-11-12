Карпин отцепил от сборной Глушенкова и Соболева: конфликт оброс новыми подробностями

Сборная России по футболу проведет очередные товарищеские матчи против Узбекистана и Венесуэлы без двух лучших бомбардиров РПЛ — игроков «Зенита» Максима Глушенкова и Александра Соболева.

Главный тренер сборной Валерий Карпин Глушенкова не включил даже в предварительный список. Соболев в расширенном списке значился, но в окончательную заявку не попал.

Карпину не поверили

По поводу отсутствия Глушенкова Карпин заявил, что в сборной будут играть только те футболисты, которые действительно хотят защищать честь своей страны. Уже тогда появились инсайды, что полузащитнику «Зенита» после матча с Нигерией (3:3) в раздевалке «напихал» не только Карпин, но и партнеры по команде.

Фото: [ РФС ]

Соболев оказался вне сборной по медицинским причинам — так объяснил Карпин. Нападающий действительно перенес вирусную инфекцию. Однако в матче 14-го тура против «Ростова» (2:2) Соболев вышел в стартовом составе, поэтому возникли подозрения, что Карпин лукавит. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что он не имеет абсолютно никакого отношения к невызову Соболева, то есть не просил Карпина приберечь нападающего.

Соболев подлил масла в огонь

На Глушенкова в раздевалке накинулись с претензиями нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и бывший партнер Максима еще по «Чертаново» Наиль Умяров. Оба футболиста как минимум косвенно подтвердили это. Спартаковец сказал: «Что было в раздевалке, то остается в раздевалке».

Фото: [ Максим Глушенков/РФС ]

Позже подробностями произошедшего поделились комментатор Дмитрий Шнякин и автор «Спортса» Глеб Чернявский. Карпин поддержал претензии игроков к Глушенкову: «Если не хочешь бегать, позвони мне: Георгич, по-братски, не вызывай!» Полузащитник попытался оправдаться, но тут подлил масла в огонь Соболев: «Ну а в «Зените» канает». После этого ситуация окончательно перешла в ругань. А неловкое заступничество Соболева, как утверждают инсайдеры, стоило ему места в сборной.

«Спартак» подключился к троллингу

В «Спартаке» не могли остаться в стороне в ситуации троллинга игроков из стана главного конкурента.

«Данил Пруцев — лидер тура Альфа-Банк РПЛ по пробегу! 13 726 метров за матч. В «Спартаке» канает только так», — опубликовала пост в соцсетях пресс-служба красно-белых.

Полузащитник «Спартака» отыграл весь матч 14-го тура с «Акроном» (2:1) и стал автором победного гола.

Сборная России уже больше четырех лет играет только товарищеские матчи. Отсутствие серьезных официальных игр приводит к повышенной напряженности. И возвращения футболистов на международную арену пока не предвидится. Возможно, стоит отойти от привычного графика функционирования сборной, чтобы разрядить обстановку. Например, народный артист России Лев Лещенко предложил национальной команде сыграть со сборной, составленной из сильнейших легионеров РПЛ. Организовать такой матч не так просто, как может показаться, но все же реально.

Фото: [ РФС ]

Впрочем, конфликт в раздевалке сборной — вполне рабочий, рядовой момент. Если бы Карпин включил зенитовцев в состав, о нем бы, вероятно, никто и не узнал.