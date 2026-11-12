Атака беспилотников ВСУ на регионы России 12 ноября 2026: ПВО сбила 92 дрона над Ленобластью, есть жертва

В ночь на 12 ноября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Белгородской области, где при ударе FPV-дрона по автомобилю погиб мужчина, еще четыре человека пострадали. В Ленинградской области силы ПВО уничтожили 92 БПЛА, боевая работа продолжалась. В Тульской области в поселке Чернь повреждено остекление многоквартирного дома, пострадавших нет. В Воронежской области сбиты четыре дрона, в Севастополе — четыре.

Белгородская область: погибший и четверо пострадавших

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в результате удара FPV-дрона по автомобилю мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Еще одна женщина пострадала и была доставлена в одну из центральных районных больниц. В поселке Волоконовка из-за атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. Еще два человека пострадали при атаках дронов в Шебекинском округе: в селе Ржевка тяжелые ранения и перелом основания черепа получил мужчина, в Шебекино из-за детонации еще один житель был ранен в грудь.

Ленинградская область: 92 сбитых БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в канале на платформе MAX, что над территорией региона сбито 92 беспилотных летательных аппарата. Боевая работа по уничтожению дронов продолжалась.

Тульская область: поврежден многоквартирный дом, четыре сбитых БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в мессенджере MAX, что в поселке Чернь Тульской области частично повреждено остекление многоквартирного жилого дома во время атаки беспилотников ВСУ. Пострадавших нет. Подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили еще три украинских беспилотника, ранее глава региона сообщал об одном сбитом БПЛА. Опасность новых атак в регионе сохранялась более шести часов.

Воронежская область: четыре сбитых БПЛА, без пострадавших

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отбое опасности атаки БПЛА после ночной работы средств противовоздушной обороны. В небе над двумя районами региона обнаружили и уничтожили четыре беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на территории области не зафиксировано.

Севастополь: четыре сбитых БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали четыре беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет, повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.

Брянская область: ракетная опасность, без последствий

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в ночь на 12 ноября на всей территории региона объявляли ракетную опасность, которая действовала чуть более получаса — с 02:02 до 02:35. Сведений о чрезвычайных происшествиях или пострадавших за время действия тревоги от оперативных служб не поступало.

Курская область: раненый мужчина при ударе по парковке больницы

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльске украинский дрон атаковал парковку Рыльской центральной районной больницы. Пострадал 41-летний мужчина, ранение оказалось несерьезным, после оказания первой помощи медики отправили его лечиться амбулаторно.

Омская область: массированная атака, режим опасности

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что после массированной атаки БПЛА на регион на местах падения обломков работают оперативные службы. Губернатор попросил жителей не выходить на улицу, не наблюдать за работой ПВО, не фотографировать и не публиковать эти материалы. Режим опасности из-за угрозы беспилотников был введен 11 ноября в 15:40, отбой дали только в 23:46.

Другие регионы: режимы опасности

Ночью тревогу в связи с беспилотной и ракетной опасностями объявляли в Белгородской, Орловской, Тульской, Брянской, Калужской, Московской, Ростовской областях, в Крыму и в Севастополе. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о пяти сбитых над столицей БПЛА. В Орловской области объявлялась ракетная опасность.