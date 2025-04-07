На реке Чумыш перевернулась аэролодка с пятью пассажирами

В Кемеровской области произошел инцидент с аэролодкой, на борту которой находились пять человек. Пресс-служба регионального управления МЧС России сообщила , что судно потерпело крушение и перевернулось на реке Чумыш под Новокузнецком.

Двое пассажиров смогли выбраться и самостоятельно добраться до берега. О местонахождении остальных троих пока ничего не известно, ведутся поисковые работы в районе Костенково, как указано в официальном сообщении.

На месте происшествия работают четыре спасателя и задействована одна единица техники. Психологи МЧС России из Кузбасса готовы оказать психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Как сообщил телеграм-канал Mash, пропавшие — это Ефим И., 37 лет, Игорь Г., 32 года, и Павел М., 35 лет. По предварительной информации, среди них может быть депутат Прокопьевского муниципального округа.

Сообщается, что все пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения и катались на лодке в местах, где недавно растаял лед.

Ранее сообщалось, что в заливе Петра Великого обнаружена пропавшая в годы ВОВ подлодка «Малютка».