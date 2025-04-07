В заливе Петра Великого обнаружена пропавшая в годы ВОВ подлодка «Малютка»

В акватории залива Петра Великого, расположенного в Японском море, моряки-тихоокеанцы совместно с представителями ветеранских организаций обнаружили подводную лодку типа «Малютка», которая затонула в годы Великой Отечественной войны. Поиски этой субмарины начались около двух десятилетий назад, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Там напомнили, что в течение последних двадцати лет проводились поиски подводных лодок «М-49» и «М-63» Тихоокеанского флота, которые пропали без вести в период с 10 по 17 августа 1941 года. В разное время для проведения поисковых работ использовались различные суда, включая гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов» и научно-исследовательское парусное судно «Искра».

Команда спасательного судна «Игорь Белоусов» смогла точно определить место гибели и тип обнаруженной подводной лодки.

«Моряки обследовали найденный объект с помощью подводных телеуправляемых аппаратов и установили, что по размерам, форме и вооружению подводная лодка соответствует параметрам субмарин типа „Малютка“», — уточнили в пресс-службе ТОФ.

Кстати, подводные лодки типа М-49 и М-63 были прозваны «Малютками» из-за своих небольших габаритов, которые позволяли транспортировать их по железной дороге без необходимости демонтажа.