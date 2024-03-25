На Рузском водохранилище спасли двух собак, провалившихся под лед

Работники 203-й и 204-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух собак, которые провалились под лед. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.

Инцидент произошел на Рузском водохранилище в Волоколамске. Две овчарки сбежали от хозяина и выбежали на лед водоема. Однако тонкое покрытие не выдержало веса животных, и собаки провалились в воду.

Одна из овчарок пыталась выбраться из полыньи, но ей не удавалось, и обессиленное животное едва держалось на плаву. Вторую собаку прижало льдиной, и она совсем не могла двигаться.

Животных заметили очевидцы и вызвали на место спасателей. Специалисты быстро освободили из ледяного плена овчарку, зажатую льдиной. Для спасения второй решили использовать пожарный инвентарь. Один из спасателей ползком подобрался к полынье и протянул животному лестницу. Собака быстро сообразила, что нужно делать, и забралась на поверхность.