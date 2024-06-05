На севере столицы мужчина стрелял в прохожих из пневматической винтовки

Безопасность

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

Органы правопорядка увезли в отделение мужчину, который открыл огонь по прохожим из пневматической винтовки в Бибиреве. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что им оказался 50-летний охранник из местного магазина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Местные жители отметили, что он недавно арендовал квартиру в одном из домов района.

Добавляется, что данный инцидент случился вчера вечером. До задержания полицейскими он успел ранить двоих прохожих, им оказывается помощь. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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