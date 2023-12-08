На территории Керчи ликвидировали пожар на газопроводе
Фото: [© Светлана Шевченко/РИА Новости]
Пламя на газовой магистрали вспыхнуло сегодня ночью.
Пожар произошел на магистрали среднего давления, на ее участке, расположенном в районе улицы генерала Петрова. В результате подача газа прекратилась в дома и квартиры порядка 30 тысяч местных жителей. Возгорание случилось ночью, и огнеборцы сразу же приступили к его ликвидации.
Уже к 6 утра пожар был потушен. Сейчас на линии идут восстановительные работы. Экстренные службы вместе с ремонтниками стараются возобновить подачу газа в кратчайший срок.