На территории Липецка объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Липецка и Липецкого муниципального округа объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

В телеграм-канале ведомства появилась информация о том, что в областной столице и липецком МО введен красный уровень опасности.

В ночь на 4 апреля МЧС России объявило об опасности атаки БПЛА на всей территории Тамбовской области. Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности.

Ранее сообщалось о том, что в Новой Москве нашли обломки беспилотника с украинской символикой.