На Украине пообещали не использовать ракеты Taurus за пределами страны

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет использовать ракеты Taurus в случае их получения «за пределами международно признанных границ» страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу Welt.

Кулеба выразил надежду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в самом ближайшем времени рассмотрит вопрос о поставках Taurus, а не затянет решение на месяцы.

Дальность действия Taurus составляет 500 км, ранее Берлин не поставлял Киеву такое дальнобойное оружие.

В Германии опасаются, что такие поставки вовлекут ее в прямой конфликт с Россией. Поэтому Шольц обратился к промышленникам с просьбой: нельзя ли перепрограммировать ракеты таким образом, чтобы был исключен удар по территории России.