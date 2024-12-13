На Украине после взрывов начались массовые отключения электроэнергии

Ряд ударов по украинским энергетическим объектам привел к тому, что произошли массовые отключения электроэнергии в ряде регионов. Такое заявление сделал Герман Галущенко, глава Министерства энергетики Украины. Его слова привело издание «Суспільне».

По утверждению Галущенко, многие украинские энергетические объекты пострадали от ударов со стороны РФ.

«Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы», — указал он.

Пресса уже сообщила, что отключения электроэнергии предприняты в Киеве и его окрестностях. Света и воды нет в ряде районов Одессы, там также прекратил свое движение электротранспорт. Власти Тернопольской области заявили, что в их регионе обесточено порядка 50% потребителей. Есть проблемы со светом и во Львовской области.

Ранее Галущенко заявил, что Украина готова отказаться с нового года от поставок газа из России. По его мнению, страна способна продержаться и без топлива из РФ, это показали несколько тестов, которые проводились в системе газоснабжения.