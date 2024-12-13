Киев заявил о готовности отказаться от поставок газа из России

Украина откажется от поставок российского газа с 1 января 2025 года. Такое заявление во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине сделал министр энергетики республики Герман Галущенко. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

Соглашение о транзите газа из РФ в Украину истекает 31 декабря 2024 года.

Галущенко заверил, что республика уже давно готовилась к отказу от поставок российского газа.

По его словам, только в этом году министерство энергетики Украины провело несколько тестов для газовой системы республики.

Ранее сообщалось о том, что на Веронском Евразийском экономическом форуме вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил о просьбе страны к России увеличить объемы поставок газа в преддверии зимы. Для решения этой задачи делегация сербской газовой компании «Србиягаз» активно ведет переговоры с российскими партнерами в Санкт-Петербурге.

