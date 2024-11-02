Украинский военно-промышленный комплекс уже в следующем году начнет производить ракеты большого радиуса действия. Такое заявление сделал Алексей Петров, руководитель украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт». Его слова привело издание «Обозреватель».

По мнению Петрова, Украина в состоянии выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты. Производство будет развернуто уже в следующем году.

«Свои ракеты, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025-го. Я видел испытания, пока только летные, но результаты есть», — указал он.

Ранее глава крымского парламента Константинов сообщил, что все заявления Киева о готовности к выпуску украинским ВПК новых образцов вооружений, и в первую очередь ракет, носят декларативный и маскирующий характер. На самом деле никакого производства не будет. Запад доставит на Украину свое оружие, и в дальнейшем будет указано, что оно выпущено украинскими предприятиями, после чего им нанесут удары по российской территории.