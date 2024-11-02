Глава крымского парламента: Запад имеет скрытую схему поставок дальнобойного оружия Украине

«У западных хозяев киевского режима есть скрытая схема поставок оружия. Все заявления о запретах — не более, чем создание себе алиби. А на самом деле, завтра доставят западные ракеты на Украину в разобранном виде, а послезавтра Киев заявит, что они свои ракеты производят и уже испытывают. А потом эти ракеты с украинской маркировкой полетят по нашим городам», — сказал Константинов.

Он подчеркнул, что в киевской власти находятся беспринципные люди, готовые наносить удары по всем целям, которые они смогут достать, используя все доступные ресурсы.

Константинов считает, что недооценивать эту угрозу нельзя. Необходимо принимать меры для пресечения этих попыток и ликвидировать любые возможности, которые могут привести к серьезным ударам по России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Министерство обороны страны рассматривает возможные варианты ответов на решение Киева использовать дальнобойное оружие по территории РФ.