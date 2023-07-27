На Украине сообщили о большом количестве поврежденной портовой инфраструктуры

За последние девять дней российские военные повредили или уничтожили 26 объектов украинской портовой инфраструктуры, сообщил вице-премьер Украины по восстановлению Александр Кубраков.

Кроме того, были повреждены пять судов.

В среду Кубраков принимал участие в заседании совета Украина – НАТО. Западные союзники Киева пообещали принять «дополнительные меры» для обеспечения безопасности морских перевозок по Черному морю, однако никакой конкретики не сообщили.

Россия наносит удары по инфраструктуре черноморских портов Украины в качестве «удара возмездия» за теракт на Крымском мосту.