На Украине заявили, что СМИ извратили слова Умерова об освобождении Крыма в следующем году

В опубликованном интервью Умеров заявляет, что Украина может «освободить» Крым уже в 2024 году.

Павлюк уточнил, что Умеров говорил только о том, что Крым будет стопроцентно освобожден, но речи о следующем годе не было. Спикер утверждает, что министр вообще никаких сроков этого события не называл.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признался, что по «методичкам» НАТО прорыв в Крым планировался уже в 2023 году.