«На улице -41, в домах — холод»: 18 многоквартирников в Рубцовске остались без тепла в лютый мороз
В Рубцовске 18 домов остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии
В Рубцовске Алтайского края 18 многоквартирных домов остались без теплоснабжения в условиях сильных морозов, сообщил в своем телеграм-канале врио главы города Игорь Башмаков.
Авария произошла на тепловых сетях на ул. Гвардейской, 53. Температура воздуха в регионе в день аварии, 15 января, опустится ниже отметки в 30 градусов мороза.
Для оперативного устранения последствий введен режим чрезвычайной (ЧС) ситуации. К ликвидации аварии привлечены 27 специалистов и 6 единиц специальной техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
Для жителей домов, временно оставшихся без отопления, организовали пункт временного размещения и обогрева в помещении средней школы №10.
Прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту произошедшего. Надзорное ведомство намерено установить причины аварии и оценить действия ответственных организаций.
Погодные условия значительно осложняют ситуацию. По прогнозам синоптиков, в ночь на 16 января в регионе ожидается дальнейшее резкое похолодание до минус 41 градуса.
