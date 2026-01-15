«На улице -41, в домах — холод»: 18 многоквартирников в Рубцовске остались без тепла в лютый мороз

В Рубцовске Алтайского края 18 многоквартирных домов остались без теплоснабжения в условиях сильных морозов, сообщил в своем телеграм-канале врио главы города Игорь Башмаков.

Авария произошла на тепловых сетях на ул. Гвардейской, 53. Температура воздуха в регионе в день аварии, 15 января, опустится ниже отметки в 30 градусов мороза.

Для оперативного устранения последствий введен режим чрезвычайной (ЧС) ситуации. К ликвидации аварии привлечены 27 специалистов и 6 единиц специальной техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Для жителей домов, временно оставшихся без отопления, организовали пункт временного размещения и обогрева в помещении средней школы №10.

Прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту произошедшего. Надзорное ведомство намерено установить причины аварии и оценить действия ответственных организаций.

Погодные условия значительно осложняют ситуацию. По прогнозам синоптиков, в ночь на 16 января в регионе ожидается дальнейшее резкое похолодание до минус 41 градуса.

Ранее жители Сухарной в Новосибирске остались без тепла из-за повреждения газовой трубы.