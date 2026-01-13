Две аварии подряд и эвакуация: сибиряки снова остались без тепла и воды

Серия инцидентов на инженерных сетях в Железнодорожном районе Новосибирска поставила под угрозу комфорт и безопасность жителей. Как пишет «Om1 Новосибирск» на улице 2-я Сухарная за несколько дней произошло два серьезных повреждения: сначала строители пробили магистральный водопровод, а затем была повреждена газовая труба, что привело к эвакуации людей из-за риска взрыва. Практическим итогом стали не только бытовые неудобства, но и вопрос о соблюдении подрядчиком правил работы в охранных зонах коммуникаций.

Первая авария, случившаяся 10 января, оставила без холодной воды многоквартирные дома № 105/1, 109 и частный сектор. Ремонт специалистами «Горводоканала» был завершен к утру 11 января. Однако уже 12 января последовало новое ЧП — повреждение газопровода, что в условиях сильных морозов привело к немедленному отключению отопления в тех же домах и появлению характерного запаха газа в воздухе.

Креативность жильцов в этой ситуации проявилась в самоорганизации: была создана инициативная группа, которая требует не только восстановления услуг, но и выплаты компенсаций за моральный вред, приостановки строительных работ и тщательной проверки деятельности застройщика. Такая активность является эффективным гражданским инструментом давления в подобных конфликтах, особенно когда инциденты следуют один за другим.

Ситуация усугубляется тем, что незадолго до январских аварий, 30 декабря 2025 года, на соседних домах по улице Сухарной был введен режим «Повышенная готовность» из-за дефекта на трубопроводе горячего водоснабжения. Это указывает на системные проблемы с изношенностью или уязвимостью инженерной инфраструктуры в данном районе, которые могут усугубляться активной строительной деятельностью.

