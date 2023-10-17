На востоке Москвы продолжается борьба с пожаром на складе

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 4 утра, и в кратчайшие сроки огнеборцы приступили к ликвидации ЧП.

Инцидент произошел в одном из зданий по улице Амурской. Одноэтажное кирпичное строение было быстро охвачено пламенем, поэтому пожарным пришлось привлечь к тушению три десятка машин и около сотни человек из числа боевых расчетов. За полтора часа им удалось локализовать это возгорание.

«В 5.35 пожар локализован на площади 750 квадратных метров», - заявили представители министерства по чрезвычайным ситуациям.

Их слова привели РИА Новости. По имеющимся данным, от пожара никто не пострадал.