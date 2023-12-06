На Западе забили тревогу из-за новейших российских подлодок «Ясень»

Эти субмарины в состоянии нести как крылатые ракеты, так и противокорабельные. Они угрожают объектам и в Европе, и в Северной Америке.

Газета Business Insider выпустила статью, в которой раскрыла современные страхи нынешних чиновников НАТО. Они боятся, что российский флот будет непрерывно пополняться подводными ракетоносцами «Ясень», которые вызывают огромную тревогу.

«Обеспокоены способностью подлодок запускать крылатые ракеты наземного базирования и противокорабельные ракеты», - указали авторы статьи.

По их мнению, это довольно новая опция, за счет чего такие лодки становятся настоящей угрозой для целей на территории Соединенных Штатов и Евросоюза. Все сильно усугубляется, если на «Ясени» устанавливать гиперзвуковые ракеты «Циркон». Тогда субмарины становятся смертельно опасными для стран НАТО.