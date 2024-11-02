На Западе заявили о крупнейшем прорыве ВС РФ с момента начала спецоперации

Российские войска сумели в октябре текущего года устроить самый крупный прорыв с момента начала СВО. Такое заявление в своем YouTube-канале сделал Александр Меркурис, военный эксперт из Великобритании.

По его мнению, те успехи, которые были достигнуты российскими военными на протяжении последнего месяца, можно сравнить только с самым началом специальной военной операции. Последние два года не наблюдалось подобных темпов продвижения вперед.

«Если говорить о территории, то в октябре мы стали свидетелями крупнейшего продвижения России, которое мы только наблюдали за весь период специальной военной операции», — указал он.

Ранее депутат Госдумы Швыткин заявил о том, что в зоне спецоперации произошел перелом. Происходит активное выдавливание противника российскими подразделениями с ключевых позиций. Каждый населенный освобожденный населенный пункт имеет стратегическое значение.