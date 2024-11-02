Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил о переломе ВСУ на фронте. Ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине он прокомментировал в комментарии «Ленте.ру».

По словам Швыткина, ВС РФ наращивают наступательные действия на нескольких направлениях, включая Южнодонецкое и Харьковское. Основное внимание уделяется активному выдавливанию противника из ключевых позиций.

«Сейчас идет активное выдавливание противника. То есть перелом произошел», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что каждый населенный пункт, который оказывается под контролем российских войск, имеет стратегическое значение. Освобожденные поселки и города служат укрепленными опорными пунктами, благодаря которым мирное население остается в безопасности, а бойцы ВС России получают возможность двигаться дальше.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль двух важных населенных пунктов в ДНР и Харьковской области — Кураховки и Першотравневого.

Зарубежные СМИ и военные эксперты все чаще обращают внимание на положение украинских войск на фронте и их обороноспособность, отмечая, что шансы ВСУ на победу в конфликте малы.

Так, американский военный аналитик Скотт Риттер недавно заявил о невозможности ВСУ победить РФ. По его словам, чем дальше будет затягиваться конфликт, тем больше погибнут украинцев.

Также подполковник военных сил США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение о том, что Украина уже проиграла эту борьбу. Бывший американский военнослужащий считает, что ВСУ не способны удерживать и тем более возвращать территории.