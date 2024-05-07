Над Белгородской областью сбили вражеский беспилотник

Белгородская область вновь попала под вражеский обстрел со стороны Украины. Об этом сообщается в официальном канале Минобороны России во вторник, 7 мая.

Известно, что военные засекли беспилотник был около 14:30, после чего его сразу же уничтожили силы ПВО России. По предварительной информации, в результате вражеской попытки совершить теракт на территории РФ пострадавших нет.

Подробности выясняются. Также известно, что ранее под обстрел попал и город Шебекино, что в Белгородской области. Из мирных граждан никто не пострадал, но повреждения получило промышленное предприятие – в частности, были посечены склады и емкости. Другая информация уточняется.