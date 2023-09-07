Над Брянском система ПВО перехватила два украинских БПЛА

Вечером в четверг, 7 сентября, в Минобороны России сообщили о перехвате украинских БПЛА в небе над Брянской областью. Официальное сообщение было опубликовано в канале ведомства.

По официальным данным, БПЛА самолетного типа были перехвачены прямо в небе над Брянском, при этом один уничтожили в воздухе на подлете к Выгоничскому району.

Еще один беспилотник атаковал промышленный объект в городе – по данным главы региона Александра Богомаза, загорелось административное здание. К счастью, пострадавших нет.