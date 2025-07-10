Над Московским регионом сбили три БПЛА

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации пресечена попытка атаки на Москву с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа, принадлежащего ВСУ. Это уже третий подобный инцидент, когда украинский беспилотник был сбит на подлете к столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков сбитого дрона работают специалисты экстренных служб. Они проводят осмотр территории и необходимые мероприятия по обеспечению безопасности. Информации о каких-либо жертвах не поступало.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в ходе атаки БПЛА пострадала женщина.