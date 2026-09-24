Четыре дня поисков и 200 км пути: в Кузбассе нашли сбежавшую из дома 16‑летнюю школьницу

История с пропажей 16-летней школьницы из Новокузнецка завершилась благополучно: девочку-подростка обнаружили в Кемерове. Как проинформировало в четверг, 24 сентября, областное МВД, поиски длились четыре дня, и все это время они шли в масштабном формате, сообщил VSE42.RU .

О пропаже ребенка 20 сентября заявила мать. По ее словам, дочь ушла из дома еще 19 сентября и обратно не вернулась. После обращения на поиски бросились сразу несколько категорий специалистов: инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. К ним присоединились волонтеры и неравнодушные местные жители. Такой широкий состав объясняется тем, что в подобных случаях важна каждая деталь и каждый свидетель. В итоге след привел искавших в кузбасскую столицу. Девушку передали новокузнецким полицейским и родителям.

«В результате масштабных поисковых мероприятий несовершеннолетняя была обнаружена оперативниками <...> в городе Кемерово», – сказали в полиции.

Параллельно разбирательство коснулось и матери подростка. На нее составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. За это предусмотрен штраф в размере ₽2 тыс.

Пока остается невыясненным, что именно побудило девушку уйти из дома. Также стражи порядка уточняют, чем она занималась и с кем провела эти четыре дня. Ответы на эти вопросы, вероятно, помогут понять причины случившегося и предотвратить подобное в будущем.

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