«Не переходил на личности»: Пригожин раскрыл, каким был Соседов в работе

Продюсер Иосиф Пригожин поделился воспоминаниями о музыкальном критике и телеведущем Сергее Соседове, который умер на 59-м году жизни. По словам Пригожина, они познакомились еще в начале его профессиональной карьеры, когда работали в медиасреде телеканала ТВ-6. Его слова приводит Telegram-канал «360.ru», передает Газета.ру.

Пригожин назвал Соседова яркой и запоминающейся личностью. Он отметил прямолинейность критика и его готовность открыто высказывать свое мнение о работе артистов.

По словам продюсера, резкие оценки Соседова иногда могли быть неприятны исполнителям, однако критик, как считает Пригожин, придерживался профессиональных рамок и не переходил на личности.

Пригожин также отметил, что Соседов во многих случаях говорил то, что действительно считал правдой. Вспоминая коллегу, продюсер подчеркнул, насколько неожиданно может оборваться жизнь человека.

Сергей Соседов умер во время гастролей в якутском Нерюнгри. Об этом сообщали источники в его окружении, а информацию подтвердил телеведущий Вадим Такменев.

Широкую известность Соседов получил в конце 1990-х годов благодаря участию в музыкальном проекте «Акулы пера». Позднее он стал постоянным членом жюри шоу «Суперстар! Возвращение», работал в проекте «X-Фактор» и вел программу «За гранью».