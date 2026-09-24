Тромб во время перелета: появились новые подробности смерти Сергея Соседова

Mash: тромб мог стать причиной смертельного падения Сергея Соседова в Якутии

Общество

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов умер после падения с лестницы во время гастролей в Нерюнгри. По информации Mash со ссылкой на родственников, причиной падения мог стать оторвавшийся тромб, передает Газета.ру.

Родственники рассказали, что Соседов ранее сталкивался с проблемами с сердцем. По их словам, тромб мог образоваться во время длительного перелета в Якутию, после чего произошел инцидент на лестнице.

Ранее источник Baza сообщал, что телеведущий оступился, упал с лестницы и ударился головой. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Родственники также заявили, что Соседов не злоупотреблял алкоголем и в последнее время продолжительное время не употреблял спиртное.

После смерти телеведущего его тело планируют перевезти в Москву. Там должны пройти церемония прощания и похороны.

Сергей Соседов получил известность как музыкальный критик и телеведущий. В конце 1990-х — начале 2000-х годов он участвовал в программе «Акулы пера», а позднее работал в проектах «Суперстар! Возвращение» и «X-Фактор». Также Соседов вел программу «За гранью».

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