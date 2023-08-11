Над Москвой был сбит очередной украинский беспилотник

Он рухнул в лес, который расположен на западе столицы.

О попытке атаки рассказало министерство обороны РФ. По его утверждению, системы противовоздушной обороны были начеку, поэтому у противника ничего не вышло.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы», - заявило военное ведомство.

Неприятельский дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего упал в лес. В результате происшествия не зафиксировано ни пострадавших, ни разрушений.