Над регионами России за ночь уничтожили 25 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 25 беспилотников Украины, которые находились в воздушном пространстве над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщило Минобороны России.

Из них 14 дронов были сбиты над Краснодарским краем, 6 — в Брянской области, 3 — в Крыму, 2 — над Ростовской областью.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал приют для животных, в результате чего семь собак погибли. Беспилотник атаковал муниципальный приют в городе Строитель, куда эвакуируются собаки из приграничных муниципалитетов, таких как Шебекино, Новая Таволжанка и Грайворон.