Над регионами России за прошедшую ночь сбили 17 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за одну ночь нейтрализовали и перехватили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.

С использованием дежурных средств ПВО было уничтожено и перехвачено 17 БПЛА Украины: 6 из них были сбиты над Воронежской областью, 6 — над Саратовом, 4 — над Белгородом и 1 — над Брянском.

Ранее сообщалось, что система «Купол Донбасса» перехватила американский дрон у Старобешевской ТЭС.