Система «Купол Донбасса» перехватила американский дрон у Старобешевской ТЭС

Система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» перехватила американский беспилотный летательный аппарат, который направлялся к Старобешевской тепловой электростанции, обеспечивающей энергией центральные и южные регионы ДНР, как сообщили в Telegram-канале оборонного штаба республики.

Этот американский дрон был оснащен фугасной боевой частью массой 15 килограммов.

Указывается, что специалисты по выявлению взрывчатых веществ из УФСБ России по Донецкой Народной Республике оперативно провели рентгенологическое обследование беспилотника на месте его обнаружения.

Они определили местонахождение средств инициации боевой нагрузки и при помощи мобильного роботизированного модуля обезвредили механизм взрывного устройства. Потерь среди населения и разрушений инфраструктуры удалось избежать.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на 7 ноября в Белгородской и Воронежской областях было перехвачено 15 вражеских беспилотных летательных аппаратов.