Над российским регионом уничтожено свыше 20 дронов за ночь среды

Более сотни украинских дронов были уничтожены за ночь в среду, 10 сентября. Основная часть БПЛА сбита над Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Российские военные заявили об отражении массированной атаки беспилотников. Согласно информации Министерства обороны РФ, в период с полуночи до 05:00 мск силами ПВО были уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Больше всего дронов, а именно 21 единицу, удалось сбить над Брянской областью. Другие детали о местах перехвата беспилотников пока не приводятся, как и последствия атаки ВСУ. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства в среду, 10 сентября, в 7:37 мск.

