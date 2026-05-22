Жители Подмосковья внесли более 33 тыс. предложений в Народную программу «Единой России». Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Больше всего предложений связаны с благоустройством — 36%. Около 20% наказов пришлись на сферу ЖКХ. По 15% обращений приходится на здравоохранение и образование. Порядка 8% наказов связаны с ремонтом дорог и запуском новых автобусных маршрутов. Около 7% — касаются развития культуры, а на экологию приходится 2%.

Сбор наказов идет на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии, на отчетных форумах и встречах с кандидатами предварительного голосования. Также теперь оставить свои наказы можно в мобильных пунктах. Они работают с 20 по 29 мая включительно в парках, скверах, на набережных, площадях и в крупных ТЦ.

Символ партии — белый медведь — проехал по маршруту «Народной почты» через семь округов Подмосковья: Щелково, Фрязино, Звездный городок, Лосино-Петровский, Черноголовку, Раменский и Богородский округа. Маршрут завершился в региональной общественной приемной «Единой России» в Реутове, куда были доставлены собранные предложения. Жители Щелково направили более 5 тыс. инициатив.

«Например, жители поселка Фряново очень ждут капитального ремонта школы № 25. Люди видят положительные изменения и хотят, чтобы работа продолжалась», — отметила руководитель общественной приемной Щелковского отделения партии Светлана Бобрикова.

В Лосино-Петровском просят отремонтировать многоквартирные дома и ждут новых досуговых возможностей для детей и молодежи. В общественную приемную Богородского округа поступило более 1,5 тыс. наказов. В Домодедово много инициатив касается улучшения городской инфраструктуры.