Арт-директор Элджея рассказала, заменят ли нейросети креатив артистов

Искусственный интеллект все активнее используется в музыке, визуальном контенте и рекламе. Кто-то видит в нейросетях угрозу для творческих профессий, кто-то — универсальный инструмент, способный за минуты создать хит. Но на практике влияние AI на креатив оказалось гораздо сложнее и глубже. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала арт-директор Элджея Анастасия Осмоловская.

По словам эксперта, одна из главных ошибок — воспринимать искусственный интеллект либо как опасность для творчества, либо как что-то, что может автоматически заменить креативный процесс. К ИИ следует относиться как к помощнику. Технология позволяет оперативно собрать нужное настроение, проверить визуальный язык, найти неожиданный образ или протестировать гипотезу, которая раньше потребовала бы недель подготовки.

«Особенно полезен AI в музыкальной индустрии, где скорость часто становится неотъемлемой частью профессии. Визуал, контент, коммуникация — все живет в очень быстром ритме, и иногда идея должна превратиться в работающий концепт буквально за ночь», — рассказала она.

Однако Осмоловская подчеркнула: несмотря на потенциал технологии, AI подходит не всем артистам и далеко не всегда должен становиться основой визуальной стратегии.

«Во многих случаях правильнее использовать его точечно как инструмент внутри процесса: для поиска формы, отдельных фрагментов, тестов, мудбордов или ускорения каких-то задач. Потому что есть риск потерять живую интонацию и ощущение личности артиста», — поделилась арт-директор.

Фото: [ istockphoto.com/Andrii Lysenko ]

По словам эксперта, в некоторых проектах технология действительно может работать органично, если она соответствует эстетике самого исполнителя.

«Я делюсь этим мнением, в том числе исходя из практики работы над визуальным контентом и креативными решениями для Элджея. Его эстетика всегда была где-то рядом с ощущением будущего, цифровой среды, эксперимента, трансформации образа. Поэтому здесь технология может усиливать настроение, помогать искать неожиданные формы, быстрее тестировать идеи. Но ключевое здесь именно то, что она усиливает, а не заменяет. Потому что AI не чувствует культурный код артиста и не понимает, где заканчивается эффектность и начинается настоящая идентичность», — подчеркнула она.

По мнению Осмоловской, отношение к AI сегодня во многом напоминает путь других технологий, которые сначала вызывали страх или чрезмерные ожидания, а затем становились обычной частью профессии.

«История с AI сейчас очень похожа на то, как когда-то воспринимали Photoshop или автотюн: сначала все либо боятся, либо переоценивают технологию, а потом инструмент просто становится частью профессии. В конечном счете внимание публики все равно остается за теми, у кого есть характер, вкус и собственный язык. Технология может усилить голос, но не заменить личность», — подытожила она.

