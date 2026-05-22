Свадебный дебош в Текстильщиках: МВД задержало 33 иностранца после массовой драки на юго-востоке Москвы

Празднование свадьбы в одном из столичных кафе закончилось жестким разбором полетов с полицией. Словесный конфликт гостей перерос в уличную потасовку, итогом которой стали массовые аресты, протоколы о депортации и уголовные дела со сроками до 7 лет, пишет Царьград .

От банкета до автозака: как разгорался конфликт

Масштабный инцидент произошел в районе Текстильщики на улице Юных Ленинцев. Торжественный свадебный банкет, проходивший в местном коммерческом кафе, внезапно свернул с праздничного русла. Между группами приглашенных гостей вспыхнула резкая словесная перепалка. Выяснять отношения разгоряченные мужчины вышли на улицу, где спор мгновенно перерос в массовую кулачную потасовку.

Очевидцы немедленно вызвали правоохранительные органы. Прибывшие на место наряды патрульно-постовой службы отдела МВД по району Текстильщики оперативно пресекли беспорядки. По официальным данным столичного главка МВД, в ходе первоначального инцидента серьезных травм и ранений никто из участников не получил.

Повальные аресты и статистика задержаний

Полицейские развернули масштабные оперативно-разыскные мероприятия непосредственно возле заведения и на прилегающей территории. Хронология задержаний распределилась следующим образом:

Первая волна: Непосредственно на месте происшествия сотрудники ППС задержали 25 активных участников потасовки. В автозаки отправились мужчины в возрасте от 17 до 60 лет.

Вторая волна: Чуть позже сотрудники уголовного розыска в ходе отработки территории установили личности и задержали еще 8 человек, пытавшихся скрыться.

Всего в территориальный отдел полиции для детального разбирательства было доставлено 33 иностранных гражданина.

Административное наказание, депортация и реальные сроки

Следователи и инспекторы по миграционному учету дали жесткую правовую оценку действиям каждого мигранта. Юридические последствия для участников свадебного побоища разделились на несколько категорий:

Все шесть ключевых фигурантов уголовного дела решением суда заключены под стражу и отправлены в следственный изолятор. Согласно действующему уголовному кодексу, за подобный беспредел в общественном месте им грозит реальное лишение свободы на срок до 7 лет.