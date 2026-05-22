Три дня без розетки: Realme представила недорогой смартфон с батареей 8000 мАч

Бренд Realme официально презентовал в Индии уникальный среднебюджетный смартфон Realme 16T 5G. Главными фишками новинки стали колоссальная автономность до трех дней, беспрецедентный для класса уровень защиты от экстремальных внешних условий, а также необычное зеркальце на задней панели для идеальных селфи, пишет superplanshet .

Автономность на грани фантастики: аккумулятор Titan Battery

Инженеры Realme совершили локальную революцию в сегменте устройств среднего класса, оснастив новинку гигантской аккумуляторной батареей Titan Battery емкостью 8000 мА·ч. По официальным заявлениям лаборотории бренда, столь внушительный ресурс гарантирует до трех суток беспрерывной работы девайса даже при условии интенсивных сценариев эксплуатации. В режиме непрерывного использования батарея способна выдать 25 часов просмотра видео на YouTube или более 14 часов непрерывного гейминга.

Энергосистема поддерживает быструю проводную зарядку SuperVOOC мощностью 45 Вт (насыщение до 100% занимает около 104 минут), а также функции обратной проводной зарядки до 6,5 Вт, превращающие телефон в полноценный пауэрбанк для других аксессуаров. Кроме того, реализована технология обходной зарядки (Bypass Charging), подающая ток напрямую на плату в обход аккумулятора, что минимизирует нагрев во время игр. Производитель уверяет, что благодаря передовым алгоритмам оптимизации эффективный срок службы аккумулятора составит не менее семи лет. При этом габариты смартфона остались в пределах разумного: толщина корпуса равна 8,88 миллиметра, а масса — 224 грамма.

Дисплей 144 Гц и сбалансированная аппаратная платформа

Смартфон оборудован крупным 6,8-дюймовым IPS-экраном Sunlight Display с разрешением HD+ (1570 × 720 пикселей). Его ключевая особенность — повышенная частота обновления 144 Гц, обеспечивающая эталонную плавность интерфейса, и частота дискретизации сенсорного слоя до 180 Гц. Максимальная пиковая яркость панели в специальном режиме HBM достигает отметки 1200 нит, что сохраняет отличную читаемость текста под прямыми лучами солнца.

Сердцем устройства стал энергоэффективный 6-нанометровый восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 6300 5G (графика Arm Mali-G57 MC2). Чтобы процессор не терял производительность под нагрузками, внутри установлена массивная испарительная камера AirFlow VC внушительной площадью 5300 мм², которая эффективно рассеивает тепло в тяжелых играх на стабильных 60 FPS. Смартфон доступен в вариантах с 6 или 8 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4X и накопителем типа UFS 2.2 емкостью до 256 ГБ. Дополнительно предусмотрен гибридный слот для карт памяти microSD объемом до 2 ТБ.

Камеры Sony, зеркало для селфи и экстремальная живучесть

Оптическая система Realme 16T 5G предлагает оригинальный подход к мобильной фотографии. На тыльной крышке, выполненной в фирменном дизайне Gleaming Wings, расположена основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX852 (светосила f/1.8, фазовый автофокус), дополненная скромным 2-мегапиксельным монохромным датчиком глубины сцены. Рядом с объективами инженеры разместили компактное встроенное зеркальце, позволяющее пользователям с легкостью кадрировать и снимать автопортреты ультравысокого качества на основную камеру. Спереди же установлена стандартная 16-мегапиксельная фронталка с сенсором Sony IMX480.

Устройство защищено по самым строгим современным индустриальным стандартам:

Герметичность: Смартфон сертифицирован по классам IP66, IP68, IP69 и максимальному IP69K/IP69 Pro. Он способен безболезненно выдерживать не просто погружения под воду, но и агрессивную мойку горячей водой под давлением до 10 МПа.

Прочность: Корпус прошел строгие испытания по американскому военному стандарту MIL-STD-810H, что гарантирует устойчивость к падениям на твердые поверхности, ударам и сильным вибрациям.

Среди прочих мультимедийных достоинств модели выделяются боковой дактилоскопический сканер, беспроводной модуль Bluetooth 5.3, стереодинамик Ultra-Linear с программным режимом усиления громкости до 400% Ultra Volume, а также поддержка широкого спектра аудиокодеков высокого разрешения (включая LDAC и LHDC 5.0). «Из коробки» Realme 16T 5G функционирует на базе новейшей операционной системы Android 16 с фирменной графической оболочкой realme UI 7.0, причем бренд обещает гарантированную шестилетнюю плавную поддержку работы интерфейса без зависаний.

Новинка выпускается в трех цветовых решениях: Aurora Green (зеленый градиент), Starlight Red (красный) и Starlight Black (черный). Стоимость базовой версии на 6/128 ГБ на индийском рынке составляет 29 999 рупий (около 22 000 рублей по текущему курсу), промежуточный вариант 8/128 ГБ обойдется в 31 999 рупий (~23 500 рублей), а за топовую модификацию 8/256 ГБ придется отдать 34 999 рупий (~25 700 рублей). Официальный этап предварительных заказов продлится до 26 мая, а полноценный старт розничных продаж запланирован на 27 мая 2026 года.