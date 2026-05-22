Хакеры мозга: как ученые РАН научились читать скрытые сигналы мыслей с точностью 97%

Ученые из институтов Российской академии наук (РАН) в сотрудничестве со швейцарскими коллегами разработали прорывной метод диагностики психических расстройств. Новая технология анализирует скрытые электрические сигналы мозга и с точностью до 97% определяет наличие заболевания, минуя субъективные тесты и опросники. Об этом пишет ТАСС .

Математический анализ скрытых нейронных сетей

Диагностика тяжелых психических патологий выходит на фундаментальный технологический уровень. Научный коллектив, в который вошли специалисты Института проблем машиноведения РАН, Института мозга человека РАН и зарубежного фонда Brain and Trauma Foundation, создал уникальный алгоритм выявления шизофрении. В основе инженерного решения лежит сложнейший математический метод — «слепое разделение источников».

Эта технология способна ювелирно распутывать и восстанавливать исходные импульсы, поступающие от обособленных нейронных сетей, даже в те моменты, когда эти сигналы накладываются друг на друга и создают плотный электромагнитный шум. Разработка позволяет детально заглянуть вглубь мозговой активности и зафиксировать тончайшие аномалии, недоступные классическому медицинскому оборудованию.

Точность искусственного интеллекта на пороге 97%

Деталями масштабного эксперимента поделилась стажер-исследователь ИПМаш РАН Надежда Шанарова. В клиническом испытании инновационного метода приняли участие 68 верифицированных пациентов и 132 здоровых добровольца. В процессе тестирования все испытуемые выполняли специализированные зрительные задания, направленные на оценку концентрации внимания и когнитивного самоконтроля.

В ходе опыта датчики фиксировали показатели с 19 электродов, которые затем математически трансформировались в 11 независимых функциональных компонент. На этих массивах информации была обучена нейросеть. Результаты превзошли ожидания:

Чувствительность системы достигла 96,7% (алгоритм безошибочно определяет практически каждого человека с патологией).

Специфичность составила 97,7% (программа демонстрирует рекордно низкую вероятность ложноположительного диагноза у здоровых людей).

Переход от субъективных опросников к таргетной медицине

Согласно мировой медицинской статистике, от шизофрении сегодня страдает около 1% населения Земли, причем почти половина из этого числа из-за тяжести течения недуга получает официальную инвалидность. Исторически сложилось так, что ключевым инструментом психиатра оставались устные интервью, клинические беседы и психологические анкеты, что периодически приводило к диагностическим ошибкам, затягиванию сроков постановки диагноза и упущению драгоценного времени.

Новый российский метод полностью исключает человеческий фактор и субъективность. Машинный анализ математических волн не просто ставит точный вердикт, но и указывает на конкретные поврежденные участки и дефектные нейронные связи в мозге. Это открывает перед мировой медициной принципиально новые возможности для назначения персонализированной таргетной терапии и точечного восстановления психического здоровья пациентов.