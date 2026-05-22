День славянской письменности и культуры отпразднуют 24 мая в парках Подмосковья

24 мая Подмосковье присоединится к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Более чем в 45 парках региона пройдет тематическое мероприятие «Живое слово». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут увлекательные мастер‐классы по каллиграфии и разнообразные игровые программы, которые помогут погрузиться в историю и традиции славянской культуры.

Так, в парке «200 лет Егорьевску» в 12:00 начнется мастер‐класс по каллиграфии. После него посетители смогут ознакомиться с тематической фотовыставкой «Гуслицкая роспись» и принять участие в игровой программе с хороводом.

Центральный парк им. В. В. Воровского в Наро‐Фоминске приглашает гостей в 15:00 на мастер‐класс по каллиграфии «Живое слово» и традиционный хоровод.

Парк «Вербилки» Талдомского городского округа в 12:00 подготовил для посетителей хороводную игровую программу. Кроме того, все желающие смогут освоить азы красивого письма на творческом мастер‐классе «Аз, Буки, Веди».

