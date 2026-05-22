Билеты раскуплены: Сочи стал абсолютным лидером летнего туристического спроса

Эксперты Ассоциации туроператоров России зафиксировали ажиотажный спрос на билеты в Краснодарский край на предстоящий сезон. В поездах московского направления на середину лета свободными остаются не более 5% мест, а местные отели уже забронированы наполовину, пишет Коммерсант .

Дефицит билетов и загрузка отелей

Главный черноморский курорт страны готовится к рекордному наплыву отдыхающих. Согласно официальным статистическим данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Сочи уверенно закрепил за собой статус наиболее востребованного направления для летнего отпуска. Индикатором повышенного интереса стал стремительный дефицит свободных мест на железнодорожном транспорте.

Пресс-служба городской администрации проинформировала, что в составах, следующих по маршруту Москва — Сочи на первую половину июля 2026 года, пассажиры выкупили уже около 95–96% проездных документов — доля доступных остатков не превышает 5%. Суммарно курортные зоны Краснодарского края планируют принять за лето не менее 8,4 миллиона путешественников. При этом, учитывая стандартную глубину бронирования до девяноста дней, сочинские гостиницы и санатории уже сейчас официально рапортуют о заполнении половины своего номерного фонда. В мэрии города рассчитывают, что по итогам года регион вполне способен превзойти высокие показатели 2024 года и суммарно обслужить свыше 10 миллионов визитеров.

Драйверы спроса и программа лояльности

Весомым стимулом для выбора места отдыха стала масштабная маркетинговая стратегия местных властей. Одной из ключевых причин повышенного внимания россиян к курорту эксперты называют запуск гибкой системы преференций в рамках городской концепции «Выбирай Сочи»—2026.

К этой флагманской программе лояльности на текущий момент добровольно присоединились более 40 крупных гостиничных комплексов, отелей и баз отдыха. В рамках инициативы туристам предоставляются специальные скидки на проживание, комплексные экскурсионные пакеты и бонусы на посещение развлекательных локаций, что делает долгосрочное планирование отпуска экономически привлекательным.

Масштабное расширение транспортной сети

Чтобы не допустить логистического коллапса в пиковые месяцы, транспортные ведомства провели серьезную модернизацию расписания. Было увеличено регулярное количество поездов дальнего следования, а также оптимизированы маршруты пригородных электричек «Ласточка». Международный аэропорт Сочи полноценно перешел на летний график работы, обеспечивая стабильное авиасообщение как по внутрироссийским направлениям, так и с зарубежными странами.

Городской автовокзал, в свою очередь, расширил перечень автобусных рейсов в Крым, Москву и ключевые региональные центры. Кроме того, важным инфраструктурным событием сезона стал официальный запуск регулярного международного морского сообщения между Сочи и Сухумом. Пассажирские перевозки выполняются на скоростном судне на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» (типа «Комета 120М»), что позволяет отдыхающим оперативно и с комфортом путешествовать в Абхазию, полностью минуя автомобильные пробки на сухопутной границе.