Детский сад при Апрелевской школе № 3 в Наро-Фоминском округе обновлен на 75%
В Апрелевке на ул. Пойденко идет капитальный ремонт детского сада № 22
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В городе Апрелевке Наро‐Фоминского городского округа на улице Пойденко, 8, продолжается капитальный ремонт детского сада № 22, который функционирует при Апрелевской школе № 3. По данным пресс‐службы Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта уже превысила 75%.
Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам национального проекта «Семья».
На текущий момент на объекте завершаются кровельные работы, на треть обновлен фасад — его готовность составляет 35%, выполняется отделка на 1-м и 2-м этажах и ведется монтаж инженерных сетей.
Капитальный ремонт охватывает здание площадью 1070,3 кв. м. Все работы планируется завершить в 2026 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.