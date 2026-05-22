HEPA-фильтр и прохлада: эксперты объяснили, как превратить кондиционер в барьер от пыльцы березы и ольхи

Современные сплит-системы способны стать настоящим спасением для аллергиков в сезон цветения. Как рассказала REGIONS бренд-директор MDV Наталья Соколова, частицы пыльцы проникают в помещение не только через открытые окна, но и через двери, вентиляцию и микротрещины, а полностью исключить их попадание внутрь практически невозможно даже при герметичных стеклопакетах. Аллергены размером до 100 микрон оседают на поверхностях, а затем вновь поднимаются в воздух, постоянно циркулируя по квартире.

По словам Соколовой, фильтры грубой очистки, установленные в стандартных сплит-системах, способны задерживать до 90 процентов крупных частиц. В моделях же с функцией приточной вентиляции возможности шире: поступающий с улицы воздух предварительно проходит через фильтры тонкой очистки, например HEPA-фильтр класса H13, задерживающий 99,97 процента частиц размером от 0,3 микрона. Это позволяет эффективно удерживать мельчайшие аллергены, включая пыльцу растений, и облегчать состояние людей, страдающих аллергией, которых, по данным ВЦИОМа, в России уже более четверти населения.

Дополнительным фактором эксперт назвала регуляцию температуры: прохладный воздух делает микрочастицы менее летучими, способствуя их оседанию в нижней части комнаты и снижая концентрацию в зоне дыхания. Некоторые системы также оснащаются ионизацией и ультрафиолетовым обеззараживанием, что дополнительно снижает содержание загрязнителей и воздействует на бактерии и вирусы.

При этом людям, склонным к аллергии, особенно важно соблюдать график обслуживания техники. В период повышенной нагрузки Соколова рекомендовала промывать фильтры грубой очистки каждые 7–10 дней, а HEPA-элементы очищать антистатической щеткой раз в 14–21 день, чтобы предотвратить накопление аллергенов. Автоматическим подспорьем служит функция самоочистки внутреннего блока: после завершения работы кондиционер просушивает теплообменник, не давая влаге, микропыли и частицам пыльцы скапливаться внутри, что предотвращает появление плесени и исключает риск повторного выброса раздражителей. Эксперт также отметила, что чем выше этаж, тем ниже вероятность проникновения аллергенов с улицы, однако даже на верхних этажах от профилактических мер отказываться не стоит.