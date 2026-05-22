Скандал в Кызыле: воспитателей детского сада уволили после жалоб родителей на скрытые уколы шприцем

Чрезвычайное происшествие в тувинском дошкольном учреждении привело к экстренному увольнению персонала и масштабному полицейскому расследованию. Четверо малолетних воспитанников заявили, что педагоги тайно кололи их неизвестными шприцами в туалетной комнате, пишет ТАСС .

Официальная реакция городских властей и итоги проверки

В столице Республики Тыва разгорается громкий скандал, связанный с грубым нарушением прав несовершеннолетних в образовательной среде. Мэрия Кызыла официально проинформировала общественность, что в профильный департамент по образованию поступило коллективное заявление от родителей, чьи дети посещают четырехлетнюю группу детского сада № 15 «Страна детства».

В документе содержались шокирующие сведения о физическом насилии со стороны сотрудников дошкольной организации. Руководство города незамедлительно инициировало внутреннее служебное расследование. По его экспресс-результатам воспитатель и ее штатный помощник были с позором уволены со своих должностей. Директору образовательного комплекса выдано жесткое предписание усилить личный контроль над соблюдением норм педагогической этики и безопасности.

Тайные инъекции в туалете и обращения в полицию

Увольнение сотрудников стало лишь первым этапом разбирательства — к делу оперативно подключились правоохранительные органы. В дежурную часть полиции Кызыла обратились матери четверых малолетних воспитанников. Заявительницы пояснили, что во время вечернего домашнего осмотра обнаружили на телах своих четырехлетних детей отчетливые следы и гематомы, характерные для медицинских инъекций.

В ходе деликатного опроса напуганные малыши синхронно рассказали пугающие подробности: воспитатель и ее ассистент поочередно уводили их в закрытое помещение туалета, где насильно ставили уколы при помощи шприца с иглой. Что именно находилось в шприцах и какими мотивами руководствовались работники сада, сейчас выясняют следователи. Все медицинские маркеры уколов официально зафиксированы экспертами, по факту инцидента организована доследственная проверка, которая находится на контроле у руководства регионального МВД.