Священный праздник ислама: что можно и нельзя делать верующим на Курбан-байрам в 2026-м

Один из главных религиозных праздников исламского мира начнется в конце мая. Мусульмане готовятся к совершению праздничного намаза, древнему обряду жертвоприношения и масштабной благотворительной раздаче мяса нуждающимся. Об этом пишет Life.ru.

Календарная дата и график выходных дней в регионах РФ

Священное торжество Курбан-байрам (Ид аль-Адха) не имеет постоянной даты в григорианском календаре, поскольку исчисляется по мусульманскому лунному летоисчислению. Праздник наступает ровно на десятый день священного месяца Зуль-хиджа — приблизительно через 70 суток после окончания Ураза-байрама. В 2026 году Курбан-байрам начнется сразу после захода солнца 26 мая, а ключевые торжественные богослужения и коллективные молитвы верующие проведут утром 27 мая.

В субъектах Российской Федерации, где ислам является исторически традиционной религией, этот день официально признан нерабочим. В Чеченской Республике, Татарстане, Башкортостане, Ингушетии, Адыгее, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Крыму местные администрации объявили дополнительный праздничный выходной, причем в Дагестане официальные каникулы продлятся с 27 по 29 мая включительно. В Москве и других мегаполисах день останется рабочим, однако религиозные общины организуют комфортный график для посещения мечетей.

Духовные истоки и правила совершения Ид аль-Адха

Праздник неразрывно связан с кораническим преданием о пророке Ибрахиме (Аврааме), который ради доказательства абсолютной верности Творцу согласился принести в жертву собственного сына Исмаила. В кульминационный момент Всевышний явил свое милосердие, заменив человеческую жертву бараном. С тех пор ритуал заклания (курбан) выступает символом абсолютной покорности Богу и готовности делиться земными благами с окружающими. Кроме того, этот день знаменует собой официальное завершение хаджа — ежегодного паломничества к святыням Мекки и стояния на горе Арафат.

Процесс жертвоприношения строго регламентирован религиозными канонами:

Финансовый ценз. Обязанность заклания возлагается только на дееспособных мусульман, чей свободный капитал превышает установленный минимум (нисаб).

Требования к скоту. В качестве курбана разрешено использовать овец (от одного года), коров или верблюдов (от двух лет). Животное обязано быть полностью здоровым, без внешних дефектов и следов истощения. С ним запрещено грубо обращаться или демонстрировать ему нож до начала обряда.

Сроки и логистика. Забой осуществляется строго после завершения утреннего праздничного намаза в светлое время суток. В современных крупных городах России, чтобы не нарушать санитарные требования и общественный порядок, муниципалитеты открывают специализированные загородные бойни, где процедуру проводят профессиональные забойщики. Также доступна услуга заказа курбана через специализированные цифровые сервисы мечетей.

Традиции деления мяса и праздничный этикет

Ключевой гуманитарный смысл Курбан-байрама заключается в обязательной благотворительности. Тушу жертвенного животного хозяин обязан разделить ровно на три равные части:

Первая треть полностью передается малоимущим, многодетным семьям, сиротам и инвалидам.

Вторая треть расходуется на угощение и подарки для родственников, соседей и близких друзей.

Последняя треть остается внутри семьи для организации праздничного домашнего застолья.

Накануне торжества, в день Арафа, верующим рекомендуется держать добровольный пост. Утром праздничного дня мужчины совершают полное омовение (гусль), облачаются в чистые новые одежды и отправляются в мечети на коллективную молитву, которая в центральных регионах России начнется после 4 часов утра. В праздничные дни на столах мусульман традиционно преобладают мясные блюда: в первые сутки готовят печень и сердце, во вторые — наваристые супы, а в третий день подают праздничный плов, манты, лагман и шашлык.

В этот период строго запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, сквернословить, конфликтовать с родственниками или отказывать просящим в милостыне. Главная задача верующего — провести эти дни в кругу семьи, навещая пожилых родственников и обмениваясь теплыми пожеланиями мира и достатка.