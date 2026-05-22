Омбудсмен Подмосковья провела встречу с бойцами СВО в госпитале им. Вишневского в Краснознаменске

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и заместитель военного прокурора 83 военной прокуратуры гарнизона Владимир Шевченко посетили филиал № 4 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского» Минобороны РФ.

В рамках визита они провели встречу с бойцами СВО и рассказали им о доступных мерах социальной поддержки. Также бойцы смогли задать актуальные для них вопросы. Большинство обращений касались получения выплат, установления инвалидности, предоставления земельных участков и участия в программе соцгазификации.

«Очень радует, что ребята открыты к диалогу, задают вопросы, которые их волнуют. По обращениям, требующим дополнительного рассмотрения, мы приняли заявления, чтобы детально проработать каждый вопрос», — отметила Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой цифровой платформе для трудоустройства ветеранов СВО.