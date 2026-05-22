Сентябрь в Турции дешевле лета на 15%: где осенний отдых нужно бронировать уже сейчас

Сентябрьские туры в Турцию в отели 5* Deluxe уже сейчас стоят на 9–15% дешевле летних, а по сравнению с прошлым годом — еще на 10–13% меньше в рублях. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рекомендуют не откладывать бронирование осеннего отдыха: цены на популярные направления, включая Египет и Вьетнам, пока самые выгодные, но по мере приближения сезона спрос растет. Интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперты рассказали, какие страны стоит бронировать уже сейчас и сколько это будет стоить.

Бронирование туров и отелей заранее обычно выгоднее: отели дают скидки за раннее бронирование, туроператоры предлагают удобные условия оплаты частями (минимальный взнос — около 20% сразу), а авиабилеты могут стоить дешевле. По данным туроператоров — членов АТОР, к бронированию осеннего отдыха уже стоит присмотреться на нескольких направлениях.

Турция: скидки до 15% и экономия до 200 тысяч рублей

Осенью в Турции погода комфортная, море еще прогретое, туристов меньше, а цены ниже. Особенно привлекательно сейчас выглядят сентябрьские туры в качественные отели 5*, премиальные и люксовые отели, где туры стоят на 9–15% меньше, чем летом, и на 10–13% дешевле в рублях, чем год назад. Пока свободных мест много и цена действительно комфортна. Но по мере приближения к осени спрос растет, заполняемость отелей повышается, а цены на оставшиеся туры могут вырасти.

Ориентировочная стоимость туров на двоих в Турцию в сентябре (10 ночей, перелет из Москвы, «все включено»):

от 160–210 тыс. рублей — бюджетные 5* и хорошие 4*;

230–280 тыс. рублей — «твердые» 5*;

от 330 тыс. рублей — отели 5* Deluxe.

Самые большие сезонные скидки в сентябре — у отелей типа «тяжелый люкс». По сравнению с июлем-августом можно сэкономить до 200 тысяч рублей за тур.

Египет: бронировать выгодно в мае–июне

Оптимальное время бронирования осенней поездки в Египет — именно май–июнь. Сентябрь и октябрь — период повышенного спроса: комфортная безветренная погода и теплое море. Цены на осень сейчас самые выгодные. В этом году школьные каникулы соединяются с ноябрьскими праздниками, поэтому резкого роста цен на сентябрь–октябрь (за исключением конца месяца) пока нет.

Ориентировочная стоимость туров на двоих в Египет в сентябре (10 ночей, перелет из Москвы, «все включено»):

160–180 тыс. рублей — бюджетные 5* и хорошие 4*;

190–280 тыс. рублей — «твердые» 5*;

от 290–300 тыс. рублей — отели 5* высокого уровня;

от 310 до 520 тыс. рублей — премиальные отели.

Вьетнам: бархатный сезон в Нячанге

«В сентябре на „летнем“ курорте Нячанг заканчивается высокий сезон и начинается „бархатный“ — погода благоприятная, дожди бывают редко и то, как правило, ночью, а цены на популярные отели немного ниже, чем летом», — рассказали в АТОР.

Ориентировочная стоимость туров на двоих во Вьетнам в сентябре (10 ночей, перелет из Москвы, завтраки):

от 140–160 тыс. рублей — хорошие отели 3–4* на первой линии;

160–240 тыс. рублей — 5* на первой линии;

от 250 тыс. рублей — отели 5* высокого уровня.

Российские туристы массово переключились на пляжи: доля экскурсионных туров упала на 10–30%, а в топе зарубежных направлений оказались Турция, Египет и неожиданно вернувшийся в строй Вьетнам. При этом из-за кризиса в Персидском заливе временно выпали ОАЭ, и эксперты предупредили: если рекомендации МИД снимут, Эмираты могут вернуться в топ.