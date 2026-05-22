Плющенко-младший впервые высказался о смене спортивного гражданства

В четверг, 21 мая, в мире фигурного катания произошло событие, которое до сих пор обсуждается на просторах интернете и в СМИ. 13-летний Александр Плющенко, сын прославленного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сменил спортивное гражданство. Теперь он будет представлять Азербайджан.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила спортсмену представлять другое государство, и, если Международный союз конькобежцев (ISU) даст добро, уже со следующего сезона юный фигурист выйдет на лед.

Сам Александр, несмотря на смену флага, поспешил заявить, что его национальность не изменилась. Слова Плющенко-младшего приводит газета «Спорт-Экспресс».

«Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы!» — заявил Александр.

Также юный спортсмен поставил перед собой цель прославлять академию своего отца, где он тренируется. Кроме того, юноша выразил пожелание, чтобы в Россию приезжало больше фигуристов из других стран.

Накануне о переходе Александра Плющенко под флаг другой страны высказалась депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина.