Ошибка каждого второго: врач назвала самые опасные туалетные привычки россиян

Обычный поход в туалет, который большинство людей совершает на автомате, может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на личный блог гинеколога Татьяны Илюхиной, есть пять вредных привычек, связанных с мочеиспусканием и дефекацией.

Первая в списке — мочеиспускание на всякий случай или «на дорожку». Врач пояснила: привычка ходить в туалет без реального позыва формирует условный рефлекс. Со временем мочевой пузырь начинает проситься чаще, даже когда это не нужно. В итоге нарушается нормальный режим.

Вторая привычка — долгое сидение на унитазе. Это чревато проблемами с мышцами тазового дна. По словам Илюхиной, сам акт мочеиспускания должен занимать не более 5-10 секунд, а дефекация — не дольше пяти минут. Все, что сверху, уже перебор.

Третья вредная привычка — натуживание и неправильная поза. Гинеколог посоветовала использовать специальную подставку под ноги, чтобы колени оказались выше уровня таза, а корпус был слегка наклонен вперед. Такое положение физиологично и снижает нагрузку.

Четвертое — мочеиспускание на весу, то есть не садясь на унитаз. В этой позе мышцы напрягаются, повышается давление и сопротивление. В результате мочевой пузырь опорожняется не полностью, что со временем приводит к застойным явлениям.

И наконец, пятая привычка — терпеть позывы в туалет. Илюхина предупредила, что из-за регулярного сдерживания перегружается вся мочевыделительная система. Организм привыкает игнорировать сигналы, и в какой-то момент они могут перестать поступать вовсе.

Вывод врача прост: туалет — не место для чтения, зависания в телефоне и героического терпения. Несколько минут правильной позы и своевременный визит спасут здоровье на годы вперед.

