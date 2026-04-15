«Сэкономили 1,2 млн, а попали под статью»: севастопольские риелторы оформили участок в 20 раз дешевле и поплатились

Севастополе семейная пара риелторов решила провернуть аферу с землей и поплатилась за это. Супруги нашли льготника, через которого оформили бесплатную аренду участка в Орловке на Качинском шоссе. Спустя несколько дней землю переписали на себя. Об этом сообщает «Lenta.ru»

Дальше — больше: на участке возвели деревянную времянку, которую попытались выдать за жилой дом. Цель — выкупить надел без торгов по льготной цене. То есть за 61 тысячу рублей вместо положенных 1,2 миллиона. Разница — в 20 раз.

Но в профильном ведомстве не лыком шиты. Проверили документы, пресекли схему и отказались признавать сарай жилым строением. Теперь на горе-бизнесменов завели уголовное дело о мошенничестве. Им грозит не только потеря участка, но и реальный срок.

