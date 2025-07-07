Наградное оружие нашли рядом с телом погибшего экс-министра транспорта

Рядом с телом бывшего главы Минтранса Романа Старовойта было обнаружено наградное огнестрельное оружие, выданное ему Министерством внутренних дел в 2023 году.

Как сообщил телеграм-канал Mash, Старовойт был удостоен наградного пистолета от МВД за помощь в решении определенных задач. Соответствующий указ был подписан главой МВД России Владимиром Колокольцевым, а вручение пистолета произвел начальник Управления МВД России по Курской области Виктор Косарев.

Ранее сообщалось, что Старовойт был найден мертвым на фоне усиленного интереса силовиков к его прежней деятельности.